Роуминг на территории ЕАЭС отменят
21 марта 2019 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян заявил, что ведется работа по отмене роуминга на территории стран Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), куда входят Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
«Стоимость роуминга в ЕАЭС, в том числе благодаря нашим активным действиям, в разы сократилась. Хочу отметить, что тут влияет и масштаб территории. Давайте не забывать, что в России внутристрановой роуминг был отменен только в прошлом году. Мы ведем работу с конкретными компаниями, представленными на всем пространстве ЕАЭС, чтобы этот подход распространился на все пространство Союза», — в интервью «Комсомольской правде» сказал Саркисян.
Он отметил, что пока о конкретной дате отмены роуминга говорить рано.
«Мы должны завершить консультации с бизнесом, с операторами сотовой связи. Но интеграционные процессы, безусловно, отмена роуминга подстегнeт», — добавил Саркисян
Ранее член Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване объявил о том, что в 2019 году планируется подписание соглашения о пенсионном обеспечении в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС).
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