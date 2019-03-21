Роуминг на территории ЕАЭС отменят

PanARMENIAN.Net - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян заявил, что ведется работа по отмене роуминга на территории стран Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), куда входят Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

«Стоимость роуминга в ЕАЭС, в том числе благодаря нашим активным действиям, в разы сократилась. Хочу отметить, что тут влияет и масштаб территории. Давайте не забывать, что в России внутристрановой роуминг был отменен только в прошлом году. Мы ведем работу с конкретными компаниями, представленными на всем пространстве ЕАЭС, чтобы этот подход распространился на все пространство Союза», — в интервью «Комсомольской правде» сказал Саркисян.

Он отметил, что пока о конкретной дате отмены роуминга говорить рано.

«Мы должны завершить консультации с бизнесом, с операторами сотовой связи. Но интеграционные процессы, безусловно, отмена роуминга подстегнeт», — добавил Саркисян

Ранее член Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване объявил о том, что в 2019 году планируется подписание соглашения о пенсионном обеспечении в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС).