Саркисян поздравил нового президента Казахстана

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его со вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Саркисян выразил уверенность, что существующие между двумя народами и странами традиции дружбы и взаимного уважения в дальнейшем также продолжат служить в качестве прочной основы для развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Казахстаном.

Саркисян пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Казахстана – мира и процветания.

Президент РА направил также поздравительное послание Токаеву, в частности, отметив: «Убежден, что совместными усилиями мы сумеем придать новый импульс повышению эффективности межгосударственного сотрудничества между нашими странами».

Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства 19 марта. 20 марта президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.

Токаеву 65 лет, из них 43 года он провел в политике. Токаев начинал с работы в Министерстве иностранных дел СССР. Его направили в советское посольство в Сингапуре сразу после окончания МГИМО. Тогда ему было 22 года. Из этого института чуть раньше выпустился будущий министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Токаев возглавил МИД Казахстана в 1994 году, а в 1999-м Назарбаев назначил его премьер-министром. После этого он сменил еще целый ряд высоких государственных должностей, но дольше всего Токаев отвечал за внешнюю политику страны.Он представлял Казахстан на международной арене по вопросам ядерного вооружения. Был и вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ, и заместителем генерального секретаря ООН. Сенат Казахстана Токаев возглавил в 2013 году.