Саркисян поздравил нового президента Казахстана
22 марта 2019 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его со вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян выразил уверенность, что существующие между двумя народами и странами традиции дружбы и взаимного уважения в дальнейшем также продолжат служить в качестве прочной основы для развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Казахстаном.
Саркисян пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Казахстана – мира и процветания.
Президент РА направил также поздравительное послание Токаеву, в частности, отметив: «Убежден, что совместными усилиями мы сумеем придать новый импульс повышению эффективности межгосударственного сотрудничества между нашими странами».
Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства 19 марта. 20 марта президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.
Токаеву 65 лет, из них 43 года он провел в политике. Токаев начинал с работы в Министерстве иностранных дел СССР. Его направили в советское посольство в Сингапуре сразу после окончания МГИМО. Тогда ему было 22 года. Из этого института чуть раньше выпустился будущий министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Токаев возглавил МИД Казахстана в 1994 году, а в 1999-м Назарбаев назначил его премьер-министром. После этого он сменил еще целый ряд высоких государственных должностей, но дольше всего Токаев отвечал за внешнюю политику страны.Он представлял Казахстан на международной арене по вопросам ядерного вооружения. Был и вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ, и заместителем генерального секретаря ООН. Сенат Казахстана Токаев возглавил в 2013 году.
Самое значимое
Совет Лацио стал 136 региональным советом Италии, признавшим Геноцид армян.
Город предоставил здание фонду сроком до 30 лет с возможностью продления.
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Disney планирует закрыть студию Fox 2000 Это решение стало первым после покупки активов 21st Century Fox за 71,3 миллиарда долларов
ЕС не признает Голанские высоты израильскими «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она
Америабанк - лидир в РА по объему факторинговых операций за 2018 год В настоящее время факторинговый портфель банка превышает 12 млрд драмов.
Школу фигурного катания им. Родниной в Ереване переименуют Ее предложение поддержали представители фракций «Мой шаг» и «Процветающая Армения».