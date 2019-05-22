Эмилия Кларк вдохновлялась речами Гитлера для роли Дейенерис в «Игре престолов»

PanARMENIAN.Net - Актриса Эмилия Кларк вдохновлялась записями речей диктаторов, в том числе Адольфа Гитлера, готовясь к роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Об этом она рассказала в интервью Variety.

По словам артистки, поскольку ее персонажу нужно было выступать с речью на выдуманном языке, ей помогло изучение речей иностранных исторических фигур.

«Я пересмотрела уйму видео — теперь это выглядит смешно — c диктаторами и вождями, вещающими на разных языках, чтобы проверить, смогу ли я понять, о чем они говорят, не зная этого языка. И у меня получилось! Вы очень легко можете понять что говорит Гитлер», — заявила Кларк, пишет Lenta.ru.

Актриса также поведала, что очень долго готовилась у себя дома к финальной речи Дейенерис перед своим войском в последней серии восьмого сезона. «Я обращалась ко всему Белфасту через окно. Ну, оно было закрыто, потому что я не хотела, чтобы люди подумали, что я по-настоящему схожу с ума», — добавила она.

«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина, который также выступал одним из исполнительных продюсеров сериала вместе с шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Дэвидом Вайсом. Всего вышло 73 серии.