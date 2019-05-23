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Amnesty Int: Баку нельзя позволять с помощью спорта «отмывать» свою ужасную репутацию в сфере прав человека

Amnesty Int: Баку нельзя позволять с помощью спорта «отмывать» свою ужасную репутацию в сфере прав человека
23 мая 2019 - 14:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Правозащитная организация Amnesty International распространила заявление по поводу проведения в столице Азербайджана финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

В заявлении директора британского офиса организации Кейт Аллен говорится, что Amnesty International усиливает давление на УЕФА и считает, что Азербайджану нельзя позволять «с помощью спорта отмывать свою ужасную репутацию в области прав человека».

«Азербайджан находится в тисках ужасных нарушений прав человека, когда безжалостно подвергаются нападкам журналисты, блогеры и правозащитники. Несправедливые судебные процессы и клеветнические кампании остаются обычным явлением в стране»,- отметила Аллен, пишет Rusarminfo.

По ее словам, власти Баку слишком часто используют спортивные события с целью отвлечь внимание международного сообщества от вопиющих правонарушений, ярким примером этого является матч между командами «Арсенал» и «Челси» в финале Лиги Европы, а также ситуация с армянским футболистом Генрихом Мхитаряном.

Правозащитная организация считает, что болельщики футбола, сотрудники УЕФА и весь футбольный мир должны содействовать прекращению в Азербайджане преследования инакомыслящих людей, которые стали жертвами репрессивной политики действующего президента Ильхама Алиева.

21 мая стало известно, что полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян принял решение не участвовать в финале Лиги Европы, который запланирован в Баку 29 мая. Официальный Баку в свою очередь отказал в предоставлении виз болельщикам из разных стран мира армянского происхождения.

Читайте также:«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы в Баку

Ссылки по теме:
Rusarminfo.ru. Алиеву футболом не прикрыться: Amnesty International в защиту Мхитаряна
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