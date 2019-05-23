Amnesty Int: Баку нельзя позволять с помощью спорта «отмывать» свою ужасную репутацию в сфере прав человека
23 мая 2019 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Правозащитная организация Amnesty International распространила заявление по поводу проведения в столице Азербайджана финала Лиги Европы УЕФА по футболу.
В заявлении директора британского офиса организации Кейт Аллен говорится, что Amnesty International усиливает давление на УЕФА и считает, что Азербайджану нельзя позволять «с помощью спорта отмывать свою ужасную репутацию в области прав человека».
«Азербайджан находится в тисках ужасных нарушений прав человека, когда безжалостно подвергаются нападкам журналисты, блогеры и правозащитники. Несправедливые судебные процессы и клеветнические кампании остаются обычным явлением в стране»,- отметила Аллен, пишет Rusarminfo.
По ее словам, власти Баку слишком часто используют спортивные события с целью отвлечь внимание международного сообщества от вопиющих правонарушений, ярким примером этого является матч между командами «Арсенал» и «Челси» в финале Лиги Европы, а также ситуация с армянским футболистом Генрихом Мхитаряном.
Правозащитная организация считает, что болельщики футбола, сотрудники УЕФА и весь футбольный мир должны содействовать прекращению в Азербайджане преследования инакомыслящих людей, которые стали жертвами репрессивной политики действующего президента Ильхама Алиева.
21 мая стало известно, что полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян принял решение не участвовать в финале Лиги Европы, который запланирован в Баку 29 мая. Официальный Баку в свою очередь отказал в предоставлении виз болельщикам из разных стран мира армянского происхождения.
Читайте также:«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы в Баку
Самое значимое
Никол Пашинян заявил о важности вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло
После принятия заявления члены Конгресса минутой молчания почтили память жертв Геноцида армян.
Ожидается, что во время ужина лидеры двух стран проведут диалог и обмен идеями.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Партия Зеленского выбрала либертарианство своей идеологией «Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — сказал Стефанчук.
Amazon создает устройство для распознавания эмоций человека Устройство будет предназначено для ношения на запястье, управлять им можно будет с помощью голоса.
Саакашвили попросил у Зеленского гражданство Украины В письме в администрацию президента Украины Михаил Саакашвили утверждает, что его лишили украинского гражданства незаконно
Маск построит тоннели под Лас-Вегасом Сумма контракта на перевозку пассажиров вокруг выставочного центра составляет $48,7 млн. Этот выставочный комплекс считается одним из крупнейших в США.