МИД РА: Продажа белорусского вооружения Азербайджану неприемлема

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что продажа белорусского вооружения, в частности ракетных систем, Азербайджану неприемлема. Об этом он заявил в интервью редактору «ПроСвета» Сергею Пелесе.

«Мы это не принимаем, это неприемлемо. Мы являемся союзниками в рамках ОДКБ и имеем обязательства в рамках ОДКБ. То, что касается беларуского оружия в Азербайджане, прошу учесть, что от этого оружия погибают наши соотечественники. Для вас это бизнес, для нас это оружие, которое убивает наших людей. Потому эта чувствительность у нас была и остается очень высокой. То есть не чувствительность, а просто неприемлемость», - заявил министр, пишет Belsat.eu.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то аргументы убедить Белоруссию ограничить такого рода бизнес, Мнацаканян отметил, что аргумент такой - отсутствие безопасности в Южно-Кавказском регионе будет иметь очень сильные последствия.

«Это касается интересов значительно шире, чем наш регион. Гонка вооружений в нашем регионе не способствует стабильности. Мы остаемся приверженными очень строго мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и у нас есть очень ясно выраженные позиции в этом смысле. Самое главное, это не просто какой-то аморфный вопрос, а вопрос, который касается экзистенциальной безопасности наших людей.Мы имеем достаточно тяжелую историю, связанную с этим конфликтом: в 90-е годы были ситуации, когда Нагорного Карабаха могло просто не быть, в начале 90-х 40% Нагорного Карабаха было оккупировано Азербайджаном и 40% нашего населения было подвержено этническим чисткам. Армения была и остается гарантом безопасности Нагорного Карабаха», - заявил министр.

Он добавил, что Карабах смог защитить себя.

«Сегодня сложилась система безопасности, которая осуществляется сугубо силами Нагорного Карабаха. Я еще раз повторю: Армения была и остается гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Для нас это экзистенциальный вопрос, когда мы имеем ситуацию, когда убийца человека армянской национальности становится героем Азербайджана, когда мы имеем ситуацию, когда ставятся ультиматумы и потом делаются попытки агрессии, как это было в апреле 2016 года. Для нас все это еще раз подтверждает, что этот вопрос касается строго экзистенциальной безопасности конкретных людей. Это конкретные люди, они имеют имена и фамилии. Это не какая-то абстракция для нас. Потенциал защиты говорит о том, что, да, будут последствия, и они будут касаться всех. В этом смысле нет альтернативы миру, нет альтернативы мирному урегулированию этого конфликта, и всякое способствование эскалации ситуации – оно не в интересах мира. Это вопрос ответственности», - подчеркнул Мнацаканян.

В конце сентября 2018 года стало изветно, что в Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез».