PanARMENIAN.Net - Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия. Об этом сообщил председатель нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка. Вотум недоверия может быть вынесен 27 мая на экстренном заседании парламента.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице, пишет Deutsche Welle.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре. По данным экзитполов, на выборах в Европарламент АНП заняла первое место и набрала 34,5 процентов голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии, АПС - лишь на третьем месте с 17,5 процента голосов.