Медведев: ЕАЭС может расшириться
29 мая 2019 - 09:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что состав Евразийского экономического союза может расшириться. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю пятилетия подписания договора о создании ЕАЭС.
По словам Медведева, в настоящее время для ЕАЭС важно не отстать от мировой повестки дня и всех преимуществ жизни и развития в XXI веке, включая цифровую экономику, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и другие, пишет RT.
«Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться — будут успешными», — отметил премьер.
В ЕАЭС входят Армения, Россия, Белоруссия,Казахстан и Киргизия.
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