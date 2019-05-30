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Бахтадзе благодарен Пашиняну за вклад в укрепление дружбы между Арменией и Грузией

Бахтадзе благодарен Пашиняну за вклад в укрепление дружбы между Арменией и Грузией
30 мая 2019 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер–министр Грузии Мамука Бахтадзе направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня Первой Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Примечательно, что Грузия и Армения более века назад почти одновременно заложили основу современных демократических государств, развитие и укрепление наследия которых с успехом продолжаем.

Рад, что в прошлом году в ходе вашего визита в Тбилиси мы вместе отпраздновали 100-летие независимости Первой Республики Армения. Желаю поблагодарить вас за вклад в укрепление дружбы и тесного сотрудничества между странами», - отметил Бахтадзе.

Он выразил надежду, что искренний диалог и обмен опытом между странами поспособствуют дальнейшему углублению многовековой дружбы и добрососедства и развитию новых динамичных отношений между Грузией и Арменией, а также положительно скажутся на укреплении мира в регионе.

«Ваше превосходительство, вновь направляю заверения в своем глубоком уважении к вам и успешной деятельности, направленной на реформирование, развитие и достижение прогресса в стране», – говорится в послании.

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