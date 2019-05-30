Ассанжа перевели в тюремную больницу
30 мая 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж испытывает серьезные проблемы со здоровьем, из-за них его перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает Twitter-аккаунт WikiLeaks.
В сообщении говорится, что в течение семи лет в посольстве Эквадора основатель WikiLeaks не мог рассчитывать на соблюдение его неотъемлемых человеческих прав, что сказалось на его здоровье. С момента ареста прошло семь недель, и за это время, проведенное в британской тюрьме, Ассанж значительно потерял в весе.
В WikiLeaks осудили отказ суда перенести слушание, назначенное на 3 июня. Авторы заявления сослались на Пера Самуэльсена, адвоката Ассанжа, который сказал, что тот не в состоянии вести нормальный разговор из-за своего плохого самочувствия, пишет Lenta.ru.
Главный редактор сайта Кристин Храфнссон заявила, что «дело Ассанжа» — «страшнейшая на нашем веку атака на свободу прессы».
23 мая стало известно, что Министерство юстиции США выдвинуло против австралийца 17 новых обвинений. В результате ему грозит 175 лет тюрьмы. По закону о шпионаже 1917 года, который в WikiLeaks называют архаичным, его могут приговорить и к смертной казни.
11 апреля британская полиция арестовала Ассанжа в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывался почти семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится выдачи шведским властям, так как считает, что Стокгольм передаст его Соединенным Штатам.
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