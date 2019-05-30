«Очередная дезинформация»: Минобороны Арцаха - о сведениях об убитом азербайджанском солдате
30 мая 2019 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Сенор Асратян в беседе с PanARMENIAN.Net прокомментировал распространенные Минобороны Азербайджана сведения об «убийстве азербайджанского военнослужащего в результате огня с армянской стороны».
«Это очередная дезинформация», - сказал Асратян, добавив, что министерство обороны вскоре выпустит официальное заявление.
Ранее Минобороны Азербайджана распространили заявление, согласно которому «30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, убит военнослужащий Азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы»
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Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
«Прошу вас с 13:30 устранить блокировку всех зданий судов. Сегодняшняя акция достигла своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении уже начался и является необратимым»
Вечером 19 мая Пашинян призвал граждан с 8:30 следующего дня блокировать входы и выходы во всех судах страны
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