Пашинян ушел в отпуск

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 31 мая уходит в кратковременный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно решению главы правительства, премьеру с 31 мая предоставлена часть минимального годового отпуска за 2018-2019 годы.

В период пребывания Пашиняна в отпуске его будет замещать вице-премьер Тигран Авинян.