Пашинян ушел в отпуск
31 мая 2019 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 31 мая уходит в кратковременный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Согласно решению главы правительства, премьеру с 31 мая предоставлена часть минимального годового отпуска за 2018-2019 годы.
В период пребывания Пашиняна в отпуске его будет замещать вице-премьер Тигран Авинян.
Самое значимое
Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
«Прошу вас с 13:30 устранить блокировку всех зданий судов. Сегодняшняя акция достигла своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении уже начался и является необратимым»
Вечером 19 мая Пашинян призвал граждан с 8:30 следующего дня блокировать входы и выходы во всех судах страны
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