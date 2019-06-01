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Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
1 июня 2019 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Студия Warner Brothers начала переговоры с британским актером Робертом Паттинсоном о роли Бэтмена в ближайшем фильме, где появится этот персонаж.

Владельцы прав на персонажа выбирали между Паттинсоном и другим британцев, звездой фильмов о людях икс, Николасом Холтом. Выбор сделан в пользу Паттинсона, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Фильм «Бэтмен», где, как ожидается, появится новый исполнитель главной роли, выйдет 25 июня 2021 года. Ранее режиссером и исполнителем роли бизнесмена Брюса Уэйна (он прячется под маской Бэтмена) должен был быть Бен Аффлек. Он же написал сценарий, однако отказался от работы в 2017 году. Режиссерское кресло занял Мэтт Ривз, известный по фильму «Монстро» и серии «Планета обезьян». Выбор более молодого актера позволил ему переписать сценарий фильма, по-новому взглянув на персонажа.

Паттинсон впервые появился на большом экране в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» в роли Седрика Диггори. Затем он заработал мировую славу в серии фильмов «Сумерки», сыграв возлюбленного главной героини, вампира Эдварда Каллена.

Бен Аффлек сыграл Бэтмена в фильмах «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» и «Лига справедливости».

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Студия Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена
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