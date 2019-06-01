Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
1 июня 2019 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Warner Brothers начала переговоры с британским актером Робертом Паттинсоном о роли Бэтмена в ближайшем фильме, где появится этот персонаж.
Владельцы прав на персонажа выбирали между Паттинсоном и другим британцев, звездой фильмов о людях икс, Николасом Холтом. Выбор сделан в пользу Паттинсона, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Фильм «Бэтмен», где, как ожидается, появится новый исполнитель главной роли, выйдет 25 июня 2021 года. Ранее режиссером и исполнителем роли бизнесмена Брюса Уэйна (он прячется под маской Бэтмена) должен был быть Бен Аффлек. Он же написал сценарий, однако отказался от работы в 2017 году. Режиссерское кресло занял Мэтт Ривз, известный по фильму «Монстро» и серии «Планета обезьян». Выбор более молодого актера позволил ему переписать сценарий фильма, по-новому взглянув на персонажа.
Паттинсон впервые появился на большом экране в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» в роли Седрика Диггори. Затем он заработал мировую славу в серии фильмов «Сумерки», сыграв возлюбленного главной героини, вампира Эдварда Каллена.
Бен Аффлек сыграл Бэтмена в фильмах «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» и «Лига справедливости».
Самое значимое
По словам модели, выношенный суррогатной матерью ребенок очень сильно похож на Чикаго - годовалую дочь звездной пары
PanARMENIAN.Net подобрал несколько интересных мероприятий, которые сделают ваше пребывание в Армении еще более интересным.
Лидером по числу премий BAFTA стала лента «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса, удостоенная семи наград, в том числе в номинации «Лучший британский фильм»
Кардашьян и Уэст воспитывают троих детей: 5-летнюю Норт, 2-летнего Сейнта и годовалую Чикаго.
Partner news
Последние новости
Apple планирует отказаться от iTunes Ожидается, что обновление произойдет вместе с выходом новой операционной системы для Mac — macOS 10.15.
Трамп готовится к началу предвыборной кампании Митинг пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса Эмвей-центр, вмещающего 20 тысяч посетителей.
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
В США чиновник открыл огонь в городской администрации: 12 человек погибли В результате стрельбы, открытой служащим городской администрации в штате Вирджиния, погибли как минимум 12 человек, включая самого преступника.