Минобороны Арцаха: Провокация ВС Азербайджана не останется без ответа

PanARMENIAN.Net - В период с 26 мая по 1 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 220 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3500 выстрелов.

80 из зарегистрированных нарушений пришлись только на ночь с 31 мая на 1 июня, за указанный период ВС Азербайджана произвели около 2350 выстрелов, при этом большую часть – из снайперских винтовок и крупнокалиберного оружия.

В результате 1 июня, около 07:30, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО Сипан Сержикович Мелконян (2000 г.р.).

Министерство обороны Республики Арцах, выражая поддержку членам семьи погибшего военнослужащего, одновременно заявляет, что провокация противника не останется без ответа, а последствия будут болезненными.