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Президент Арцаха поздравил премьера Армении с днем рождения

Президент Арцаха поздравил премьера Армении с днем рождения
1 июня 2019 - 14:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 1 июня направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

«Желаю вам успехов и всех благ на пути эффективного выполнения ваших полномочий на высоком посту премьер-министра Республики Армения и решения общенациональных задач.

Мира, крепкого здоровья и счастья вам, всем членам вашей семьи и родным!» - говорится в поздравлении Саакяна.

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