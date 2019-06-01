Президент Арцаха поздравил премьера Армении с днем рождения

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 1 июня направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

«Желаю вам успехов и всех благ на пути эффективного выполнения ваших полномочий на высоком посту премьер-министра Республики Армения и решения общенациональных задач.

Мира, крепкого здоровья и счастья вам, всем членам вашей семьи и родным!» - говорится в поздравлении Саакяна.