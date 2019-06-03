В более 300 новых Boeing обнаружили бракованные детали
3 июня 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская компания Boeing обнаружила бракованные детали в более 300 самолетах 737 MAX и 737 NG. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
«Boeing проинформировала FAA, что некоторые направляющие планки предкрылков самолетов 737 MAX и 737 NG могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать нормативным требованиям по прочности и износоустойчивости», — говорится в сообщении, пишет «Дождь».
Как показало совместное расследование Boeing и FAA, всего было произведено 148 дефектных деталей, которые изготовила компания-подрядчик. Это могло коснуться 32 самолетов 737 NG и 33 самолетов 737 MAX в США. Наличие бракованных деталей подозревают в более 300 самолетах Boeing по всему миру.
В FAA отметили, что поврежденные детали могут быть подвержены преждевременному выходу из строя, на них также могут появиться трещины в результате неправильного производственного процесса. Это не приведет к потере самолета, но сохраняется риск, что «неисправная деталь может привести к повреждению самолета во время полета».
В октябре 2018 года Boeing 737 MAX потерпел крушение в Индонезии, в результате погибли 189 человек. В марте в Эфиопии разбился самолет той же модели, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были приостановлены.
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19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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