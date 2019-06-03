СМИ: США не будут предъявлять Ассанжу обвинения за обнародование документов ЦРУ
3 июня 2019 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции США приняло решение не предъявлять основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения за его роль в обнародовании засекреченных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на неназванного американского чиновника и еще двух собеседников, знакомых с положением дел.
По их словам, ведомство вынуждено пойти на подобный шаг по двум причинам. В частности, законодательство США, касающееся вопросов экстрадиции, требует выдвигать новые обвинения в течение 60 дней с момента первого предъявленного обвинения. Власти США в марте 2019 года обвинили Ассанжа в том, что он помог экс-аналитику военной разведки Соединенных Штатов Челси Мэннинг взломать компьютеры с информацией о военных операциях США, пишет Deutsche Welle.
Кроме того, обнародованные документы, объединенные под названием Vault 7, носят секретный характер. Таким образом, судебные заседания, связанные с новыми обвинениями в адрес Ассанжа, грозят раскрыть еще больше засекреченной информации ЦРУ, утверждает собеседник издания. Само ведомство никогда не признавало подлинность документов, обнародованных WikiLeaks.
Полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям лишения свободы.
Убежище разоблачителю из гуманитарных соображений предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии органы юстиции королевства прекратили предварительное расследование. В мае 2019 года прокуратура Швеции вновь открыла уголовное дело в отношении создателя WikiLeaks и запросила европейский ордер на его арест.
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