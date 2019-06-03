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Папа Римский попросил прощения у цыган

Папа Римский попросил прощения у цыган
3 июня 2019 - 12:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Папа Римский Франциск в ходе визита в Румынию попросил от имени католической церкви прощения у цыган за многовековую дискриминацию.

На встрече с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж в последний день своего визита в страну понтифик попросил прощения за «все те времена в истории, когда мы подвергали вас дискриминации, жестокому обращению или смотрели на вас искоса», пишет BBC.

В настоящее время цыгане (или рома) живут преимущественно в Южной и Центральной Европе. В Румынии они составляют около 10% от общей численности населения. Цыгане жалуются, что им трудно получить работу из-за дискриминации, и многие живут в бедности.

«Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - прошу прощения у вас, - сказал папа Франциск. - Безразличие порождает предрассудки и питает гнев и обиду. Как часто мы судим опрометчиво, со словами, которые уязвляют, со взглядами, которые сеют ненависть и раздор!».

Большинство цыган живет в Южной и Центральной Европе, хотя часть эмигрировала в США и Бразилию. Европейский союз официально считает цыган крупнейшим этническим меньшинством в Европе. Нацистская Германия преследовала цыган, и, по оценкам историков, сотни тысяч человек были убиты. Цыгане жалуются на дискриминацию при поисках жилья и работы по всей Европе.

Ссылки по теме:
BBC: Папа римский попросил прощения у цыган за дискриминацию
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