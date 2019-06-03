Борис Джонсон начал борьбу за пост премьера Великобритании
3 июня 2019 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон 3 июня объявил о том, что он начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
«Теперь настало время поверить в самих себя и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии», - заявил Джонсон, пишет «Интерфакс».
В мае премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.
Кроме Джонсона, о желании побороться за пост премьера объявили, в частности, министр иностранных дел Джереми Хант и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Помимо них, претендентами на этот пост считаются экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, а также Андреа Лидсом, в мае покинувшая должность лидера Палаты общин.
При этом британские СМИ называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера Великобритании.
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