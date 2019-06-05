В украинскую Раду внесли закон о конфискации имущества за получение паспорта РФ
5 июня 2019 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Верховную раду Украины был внесен законопроект о «гражданской конфискации имущества у лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Данный документ, автором которого является бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий, был внесен 4 июня. Однако его полный текст пока не доступен для прочтения, пишет Deutsche Welle.
Комментируя информацию о регистрации в украинском парламенте данного законопроекта, уполномоченная по правам человека в так называемой «Донецкой народной республике» Дарья Морозова отметила, что Конституция Украины гарантирует право каждого владеть, использовать и распоряжаться своей собственностью и что никто не может быть противоправно лишен права собственности.
«Главный Закон Украины определяет, что субъектом права частной собственности может быть каждый, что означает каждый человек, физическое лицо, к которому относятся граждане Украины, граждане иностранного государства, лица без гражданства», - отметила омбудсмен.
Указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей президент России Владимир Путин подписал в конце апреля 2019 года.
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