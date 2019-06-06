МИД Армении: Вопрос военных учений Азербайджана без предупреждения поднят в ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Вопрос проводимых в Азербайджане без предварительного уведомления военных учений представлен в ОБСЕ. Об этом заявил в ходе заседания Национального собрания РА министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

По его словам, поведение Азербайджана в вопросе Арцаха находится под постоянным мониторингом министерства, и МИД делает соответствующие заявления, представляя проблемы в двустороннем и многостороннем форматах, пишет Yerkir.am.

«Эта обеспокоенность умещается в рамки региональной безопасности и стабильности. Каждый вопрос имеет свои форматы и конкретные платформы. Формат и платформа в этом вопросе – ОБСЕ, и вопрос уже был поднят для применения соответствующих инструментов», – сказал Мнацаканян о военных учениях Азербайджана.

Азербайджан и Турция с 7 по 11 июня проведут в Нахиджеване совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2019». Учения пройдут в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве.