МИД Армении: Вопрос военных учений Азербайджана без предупреждения поднят в ОБСЕ
6 июня 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос проводимых в Азербайджане без предварительного уведомления военных учений представлен в ОБСЕ. Об этом заявил в ходе заседания Национального собрания РА министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.
По его словам, поведение Азербайджана в вопросе Арцаха находится под постоянным мониторингом министерства, и МИД делает соответствующие заявления, представляя проблемы в двустороннем и многостороннем форматах, пишет Yerkir.am.
«Эта обеспокоенность умещается в рамки региональной безопасности и стабильности. Каждый вопрос имеет свои форматы и конкретные платформы. Формат и платформа в этом вопросе – ОБСЕ, и вопрос уже был поднят для применения соответствующих инструментов», – сказал Мнацаканян о военных учениях Азербайджана.
Азербайджан и Турция с 7 по 11 июня проведут в Нахиджеване совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2019». Учения пройдут в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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