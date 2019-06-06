Буффон уходит из ПСЖ
6 июня 2019 - 17:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон покидает французский «Пари Сен-Жермен». Срок его контракта истекает 30 июня, продлевать его не планируется.
Клуб пожелал спортсмену всего самого наилучшего в проектах, которыми в дальнейшем займется Буффон, пишет «Ъ».
«Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже. Спасибо за эмоции, которые мы переживали вместе»,— отметил в свою очередь Джанлуиджи Буффон.
Вратарь перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2018 году. За это время клуб выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны.
Самое значимое
«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
«Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала», - сказал тренер
«В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга», – отметила пресс-секретарь МИД
Голландский клуб расторг арендное соглашение с 29-летним футболистом после его отказа выходить на замену в матТаким образом армянский игрок вернется в турецкий «Бешикташ», у которого «Виллем II» арендовал его в августе 2018 годаче 27-го тура Эредивизи с «Фортуной» (3:2)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Uber запускает вертолетные пассажирские перевозки в Нью-Йорке Но постепенно компания намерена расширить этот сервис на большее число клиентов и на большее число городов
Президент РА: У Армении и Марокко большой нереализованный потенциал сотрудничества Говоря о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве, Саркисян отметил перспективность сферы высоких технологий, управления информацией, искусственного интеллекта.
МИД Армении: Вопрос военных учений Азербайджана без предупреждения поднят в ОБСЕ По его словам, поведение Азербайджана в вопросе Арцаха находится под постоянным мониторингом министерства
Крушение вертолета в горах Грузии: Погибли туристы Причины падения вертолета пока неизвестны.