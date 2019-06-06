Буффон уходит из ПСЖ

PanARMENIAN.Net - Итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон покидает французский «Пари Сен-Жермен». Срок его контракта истекает 30 июня, продлевать его не планируется.

Клуб пожелал спортсмену всего самого наилучшего в проектах, которыми в дальнейшем займется Буффон, пишет «Ъ».

«Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже. Спасибо за эмоции, которые мы переживали вместе»,— отметил в свою очередь Джанлуиджи Буффон.

Вратарь перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2018 году. За это время клуб выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны.