// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Буффон уходит из ПСЖ

Буффон уходит из ПСЖ
6 июня 2019 - 17:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон покидает французский «Пари Сен-Жермен». Срок его контракта истекает 30 июня, продлевать его не планируется.

Клуб пожелал спортсмену всего самого наилучшего в проектах, которыми в дальнейшем займется Буффон, пишет «Ъ».

«Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже. Спасибо за эмоции, которые мы переживали вместе»,— отметил в свою очередь Джанлуиджи Буффон.

Вратарь перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2018 году. За это время клуб выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Вратарь Буффон уходит из футбольного клуба «Пари Сен-Жермен»
CNN. Gianluigi Buffon leaves Paris Saint-Germain after one season
 Самое значимое
«Арсенал»: Мхитарян не отправится в Баку«Арсенал»: Мхитарян не отправится в Баку
«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
Эмери: Сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в БакуЭмери: Сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку
«Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала», - сказал тренер
МИД Азербайджана: Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в БакуМИД Азербайджана: Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку
«В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга», – отметила пресс-секретарь МИД
Голландский «Виллем II» разорвал контракт с ОзбилизомГолландский «Виллем II» разорвал контракт с Озбилизом
Голландский клуб расторг арендное соглашение с 29-летним футболистом после его отказа выходить на замену в матТаким образом армянский игрок вернется в турецкий «Бешикташ», у которого «Виллем II» арендовал его в августе 2018 годаче 27-го тура Эредивизи с «Фортуной» (3:2)
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
СМИ: Мхитарян - в топ-100 звезд европейского футбола
«Реал» готов продать Луку Модрича в ближайшее трансферное окно
Все партии за звание чемпиона мира по шахматам между Карлсеном и Каруаной завершились вничью
Ибрагимович: Я прибыл со своей планеты Златан
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Uber запускает вертолетные пассажирские перевозки в Нью-Йорке Но постепенно компания намерена расширить этот сервис на большее число клиентов и на большее число городов
Президент РА: У Армении и Марокко большой нереализованный потенциал сотрудничества Говоря о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве, Саркисян отметил перспективность сферы высоких технологий, управления информацией, искусственного интеллекта.
МИД Армении: Вопрос военных учений Азербайджана без предупреждения поднят в ОБСЕ По его словам, поведение Азербайджана в вопросе Арцаха находится под постоянным мониторингом министерства
Крушение вертолета в горах Грузии: Погибли туристы Причины падения вертолета пока неизвестны.