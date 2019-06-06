Президент РА: У Армении и Марокко большой нереализованный потенциал сотрудничества

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Марокко в Республике Армения Фауз Эль Ашаби (резиденция в Киеве). Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Президент отметил, что Армения и Марокко, как страны, имеющие тысячелетнюю историю, имеют большой нереализованный потенциал сотрудничества, который нуждается в раскрытии.

Говоря о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве, Саркисян отметил перспективность сферы высоких технологий, управления информацией, искусственного интеллекта.

С точки зрения развития и взаимного признания отношений двух стран собеседники посчитали важным также и развитие туризма.