Президент РА: У Армении и Марокко большой нереализованный потенциал сотрудничества
6 июня 2019 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Марокко в Республике Армения Фауз Эль Ашаби (резиденция в Киеве). Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Президент отметил, что Армения и Марокко, как страны, имеющие тысячелетнюю историю, имеют большой нереализованный потенциал сотрудничества, который нуждается в раскрытии.
Говоря о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве, Саркисян отметил перспективность сферы высоких технологий, управления информацией, искусственного интеллекта.
С точки зрения развития и взаимного признания отношений двух стран собеседники посчитали важным также и развитие туризма.
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