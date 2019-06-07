Пашинян - Путину: Нужно согласовать такую цену на газ, чтобы не тормозила экономику
7 июня 2019 - 15:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ. Об этом Пашинян заявил в интервью РИА Новости.
По его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста экономики республики.
«Это, действительно, очень важный вопрос для наших отношений, потому что, я думаю, что этот вопрос мы обсуждаем еще и в рамках Евразийского экономического союза. Я думаю, что нужно понять все нюансы этого вопроса, потому что я сказал во время встречи с президентом России, что у нас очень хорошая экономическая динамика», - сказал Пашинян.
Он отметил, что по итогам первого квартала показатель экономического роста в Армении составил 7,1 %.
«Это показывает, что есть у нас очень хорошие шансы сделать экономический прорыв. Мы это называем экономической революцией. И очень важно, чтобы мы смогли согласовать такую цену на газ, чтобы эта цена не ломала тот темп, который есть у нас в экономике. И я надеюсь, что мы найдем общий язык, потому что ведь у нас с Россией необычные отношения, у нас стратегические отношения, и я думаю, что нужно решить стратегический вопрос по газу тоже», - подчеркнул Пашинян.
Пашинян и Путин встретились 6 июня в Санкт-Петербурге.
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