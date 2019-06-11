На пост британского премьера претендуют 10 политиков
11 июня 2019 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Десять британских политиков включились в борьбу за пост лидера консервативной партии Великобритании и пост премьер-министра страны. Об этом заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции тори Шерил Гиллан.
По ее словам, в шорт-лист кандидатов вошли бывший мэр Лондона Борис Джонсон, министр природных ресурсов Майкл Гоув, глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, министр внутренних дел Саджид Джавид и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, пишут «Ведомости» со ссылкой на BBC.
Также в список кандидатов попали бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви и экс-представитель минфина при палате общин Марк Харпер.
Хант, Рааб, Хэнкок и Гоув уже начали свои избирательные кампании, не дожидаясь официального объявления итогового списка кандидатов. Главным фаворитом гонки является Джонсон, пишет Reuters. По данным агентства, Джонсон лидирует у букмекеров, а также, согласно опросам, является самым популярным политиком среди 160 000 членов партии.
Премьер Великобритании Тереза Мэй уведомила консервативную партию о своей отставке 7 июня. О предстоящем уходе Мэй объявила 24 мая. Она сказала, что сделала все возможное для Brexit, но не смогла добиться выхода страны из ЕС на ранее одобренных условиях.
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