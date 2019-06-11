Армения и РФ ведут переговоры о подготовке посвященной Урарту выставки

PanARMENIAN.Net - Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что Армения и Россия ведут переговоры о подготовке выставки, посвященной урартской цивилизации.

«Музей им. Пушкина и Музей истории Армении ведут переговоры о подготовке выставки, посвященной урартской цивилизации, которая обещает стать мировой сенсацией. В московском музее есть крайне интересные артефакты. Очень большая коллекция хранится в вашем музее», - рассказал Швыдкой, пишет ТАСС.

По его мнению, экспозиция однозначно будет интересна российской и армянской публике, но, несомненно, вызовет большой интерес и в других странах. «Это будет яркая история. Такого рода проекты невероятно важны, и их должно быть много», - продолжил он.

Швыдкой отметил, что армянское присутствие в русской культуре существенно, приведя пример композиторов Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна, классика армянской литературы Гранта Матевосяна, почти все произведения которого переведены на русский язык, и директора Мосфильма Карена Шахназарова. «Что еще нужно для отличных культурных связей? Но если серьезно, у нас есть проблемы. Мы не знаем современную армянскую литературу, да и русская в Армении не особо представлена. В сфере кино сотрудничество на очень слабом уровне», - сказал он.

По словам Швыдкого, важно не зацикливаться на классических формах, а пытаться представлять современное искусство двух стран, а для этого необходимы формы самого разнообразного молодежного обмена, и с президентом Армении этот вопрос очень серьезно обсуждался.