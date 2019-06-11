Военный атташе РФ в РА: Азербайджано-турецкие учения в Нахиджеване не представляют никакой угрозы
11 июня 2019 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджано-турецкие военные учения в Нахиджеване на текущий момент не представляют никакой угрозы. Об этом заявил 11 июня военный атташе посольства России в Армении Андрей Грищук.
«Это плановые учения, которые проходят в соответствии с заявленными целями и задачами. Мы наблюдаем за данными учениями, и наша 102-я база также следит», - сказал Грищук журналистам, пишет Aysor.am.
В Нахиджеване продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой. Учения начались 7 июня, закончатся 13 июня.
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Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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