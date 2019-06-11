Военный атташе РФ в РА: Азербайджано-турецкие учения в Нахиджеване не представляют никакой угрозы

PanARMENIAN.Net - Азербайджано-турецкие военные учения в Нахиджеване на текущий момент не представляют никакой угрозы. Об этом заявил 11 июня военный атташе посольства России в Армении Андрей Грищук.

«Это плановые учения, которые проходят в соответствии с заявленными целями и задачами. Мы наблюдаем за данными учениями, и наша 102-я база также следит», - сказал Грищук журналистам, пишет Aysor.am.

В Нахиджеване продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой. Учения начались 7 июня, закончатся 13 июня.