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Дело Голунова закрыто. Он выйдет на свободу

Дело Голунова закрыто. Он выйдет на свободу
11 июня 2019 - 18:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, закрыто. Он освобожден из-за недоказанности вины.

О прекращении уголовного дела в отношении Голунова сообщили агентства РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Он же сообщил, что все обвинения с голунова сняты и уже во вторник журналист выйдет на свободу из-под домашнего ареста.

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