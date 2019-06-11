Дело Голунова закрыто. Он выйдет на свободу

PanARMENIAN.Net - Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, закрыто. Он освобожден из-за недоказанности вины.

О прекращении уголовного дела в отношении Голунова сообщили агентства РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Он же сообщил, что все обвинения с голунова сняты и уже во вторник журналист выйдет на свободу из-под домашнего ареста.