Amazon - самый дорогой бренд в мире по версии BrandZ

PanARMENIAN.Net - Бренд Amazon оценен в 2019 году в $315,5 млрд. Логотип компании, которая теперь не только продает товары через интернет, но и снимает фильмы, предоставляет облачные компьютерные услуги, осуществляет доставку еды, возглавил ежегодный рейтинг BrandZ.

С 2007 года 1-е и 2-е места в рейтинге занимали Apple и Google, в 2018 году составляющая рейтинг исследовательская компания Kantar Millward Brown (подразделение рекламной группы WPP) впервые оценила их стоимость более чем в $300 млрд.

Amazon шел за ними с большим отрывом ($207,6 млрд в 2018 году), но, отмечалось в прошлогоднем исследовании BrandZ, показывал одни из самых быстрых темпов роста, подорожав за год в полтора раза. Стоимость бренда Amazon за год выросла на 52% благодаря развитию масштабной экосистемы, пишут «Ведомости».

2-е место с $309,527 млрд занимает компания Apple. В2018 году ее стоимость превысила $300 млрд, но с тех пор выросла лишь на 3%. Продажи iPhone замедляются, компании нужно находить новые источники роста.

На третьем месте расположился Google - $309 млрд: в 2018 году он был мировым лидером, но в последнее время компания испытывает серьезное давление со стороны регуляторов. За пять лет Еврокомиссия инициировала четыре антимонопольных дела и оштрафовала Google на 1,49 млрд евро ($1,7 млрд) за нарушение норм конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.

Microsoft на 4 месте ($251,244 млрд). Microsoft сейчас является самой дорогой компанией мира с капитализацией $1 трлн. Ранее известная прежде всего программами и операционной системой, она в последние годы успешно развивает облачный бизнес. Бренд за год подорожал на 25%.

Visa – единственная финансовая компания в топ-10, успех которой основан прежде всего на развитии платежных технологий. Компания занимает 5-е место с $177,918 млрд.Ее основной конкурент – MasterCard занимает 12-е место с $91,929 млрд.

6-е место занимает Facebook ($158,968 млрд): крупнейшую социальную сеть в последнее время преследуют скандалы, связанные с конфиденциальностью информации. Если в прошлом году бренд Facebook подорожал на 25%, то в этом – подешевел на 2%, но место в рейтинге он сохранил.

7-е место с $131,246 млрд занимает китайский интернет-гигант Alibaba, компания активно развивается и на национальном, и на международном рынке. Бренд за год подорожал на 16%. А его конкурент Tencent пострадал от ужесточения регулирования в Китае, BrandZ снизила стоимость бренда Tencent на 27%, компания занимает 8-е место - $130,862 млрд.

9-е место с $130,368 млрд занимает крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, она прочно удерживает свои позиции в топ-10.

Десятку самых дорогих брендов заключает AT&T с $108,375 млрд. AT&T теперь не только крупнейшая в мире телекоммуникационная компания. После поглощения в 2018 году WarnerMedia она стала и крупнейшей по выручке компанией в области медиа и развлечений.