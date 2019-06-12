В Гонконге сотни протестующих добились первого успеха
12 июня 2019 - 10:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Гонконге не утихают протесты против планов правительства изменить законодательство таким образом, чтобы стала возможной выдача предполагаемых правонарушителей по запросу властей Китая. 12 июня сотни активистов собрались в правительственном квартале особой административной зоны, в то время как кабинет готовился к обсуждению соответствующего законопроекта. В итоге правительство вынуждено было перенести обсуждение законопроекта.
Параллельно демонстранты предприняли попытку перекрыть две ключевые трассы в регионе, пишет Deutsche Welle со ссылкой на информагентство Reuters.
Антиправительственные демонстрации не утихают в Гонконге с 9 июня. По словам организаторов протестов, с их начала на улицы бывшей британской колонии вышло уже около миллиона человек. Полиция говорит о 240 тысячах демонстрантов.
Различные международные правозащитные группы не раз заявляли о том, что, по их данным, в Китае не существует независимого правосудия, так как суды находятся под контролем правящей Коммунистической партии.
Кроме того, в КНР нередко проводятся беспочвенные аресты, а по отношению к подозреваемым применяются пытки, утверждают правозащитники.
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