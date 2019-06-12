Азербайджан и Турция проведут 13 совместных военных учений в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Азербайджан и Турция в 2019 году проведут 13 совместных учений. Об этом заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

«Особо хочу отметить, что в военном сотрудничестве учения играют особую роль. С каждым годом увеличивается число учений. Если в 2018 году было проведено 7 учений между Азербайджаном и Турцией, то в 2019 году количество учений будет 13», - сказал Гасанов на брифинге в Габале по итогам трехсторонней встречи с коллегами из Грузии и Турции, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан и Турция приглашают участвовать Грузию в данных совместных учениях.

Гасанов, в целом, успешно оценил, военное сотрудничество в трехстороннем формате.

12 июня в Габале состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закира Гасанова, Хулуси Акара и Левана Изории.