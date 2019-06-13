Армянское озеро Севан - в топ-5 лучших в СНГ для летнего отдыха

PanARMENIAN.Net - Армянское озеро Севан вошло в список 5 лучших курортов стран СНГ, популярных для летнего отдыха российских туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В рейтинг вошли также курорт Бурабай в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Белоруссии и курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря.

Безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимущества летнего отдыха в странах СНГ.

По данным агентства, на курорты СНГ российские туристы приезжают на летний на одну или две недели, а их туристический бюджет отдыха составляет от 50 до 110 долларов в сутки.

Дешевле всего отдыхать - на Иссык-Куле, дороже всего - на курортах Баку.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов российским туристами и развитости инфраструктуры курортов.