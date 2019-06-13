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Венесуэла вводит в оборот новые денежные знаки номиналом до 50,000 боливаров

Венесуэла вводит в оборот новые денежные знаки номиналом до 50,000 боливаров
13 июня 2019 - 16:06 AMT

PanARMENIAN.Net - На фоне гиперинфляции Венесуэла 13 июня начала вводить в оборот новые денежные знаки. Центральный банк в Каракасе сообщил о выпуске купюр номиналом в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров.

В августе 2018 года в Венесуэле была проведена крупная деноминация национальной валюты, которая в результате лишилась сразу пяти нулей. Так, до сих пор самой крупной купюрой были 500 боливаров. В настоящий момент минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Венесуэле равен 40 000 боливарам. На эту сумму можно купить два килограмма мяса, а 500 боливаров может хватить лишь на одно яйцо, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Глубокий экономический кризис в Венесуэле привел к гигантской инфляции. В 2018 году ее показатель превысил 130 тысяч процентов. По оценкам Международного валютного фонда, в 2018 году инфляция в стране составила 1,37 млн процента, а в 2019 году - прогнозируется на уровне 10 млн процентов.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Венесуэла ввела в оборот новые денежные знаки
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