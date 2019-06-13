Венесуэла вводит в оборот новые денежные знаки номиналом до 50,000 боливаров
13 июня 2019 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - На фоне гиперинфляции Венесуэла 13 июня начала вводить в оборот новые денежные знаки. Центральный банк в Каракасе сообщил о выпуске купюр номиналом в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров.
В августе 2018 года в Венесуэле была проведена крупная деноминация национальной валюты, которая в результате лишилась сразу пяти нулей. Так, до сих пор самой крупной купюрой были 500 боливаров. В настоящий момент минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Венесуэле равен 40 000 боливарам. На эту сумму можно купить два килограмма мяса, а 500 боливаров может хватить лишь на одно яйцо, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP.
Глубокий экономический кризис в Венесуэле привел к гигантской инфляции. В 2018 году ее показатель превысил 130 тысяч процентов. По оценкам Международного валютного фонда, в 2018 году инфляция в стране составила 1,37 млн процента, а в 2019 году - прогнозируется на уровне 10 млн процентов.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
В Мексике при оцифровке старых радиоэфиров нашли возможную запись голоса Фриды Кало Фотограф Жизель Фройнд, которая была знакома с художницей, называла ее голос мелодичным и теплым
Посол РФ в Армении встретился с Кочаряном Он отметил, что встреча состоялась в офисе Роберта Кочаряна, продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет.
США изменили английское написание Киева на Kyiv В официальной американской базе данных название столицы Украины будет писаться в соответствии с украинским произношением, а не русским, как прежде
Армянское озеро Севан - в топ-5 лучших в СНГ для летнего отдыха Безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются основными преимущества летнего отдыха в странах СНГ.