Ципрас пригрозил Турции санкциями ЕС

PanARMENIAN.Net - Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.

Ципрас сообщил, что провел заседание в связи с провокациями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, где Анкара ведет геологоразведку, пишет РИА Новости,

«Первое, что я хочу сказать, это то, что все греки должны чувствовать себя в абсолютной безопасности. Турецкая провокация и нарушение Турцией международного права - это признак не силы, а слабости»,- говорится в заявлении Ципраса, которое распространила пресс-служба премьера.

По его словам, Греция - сильная страна, и в последнее время ей удалось сформировать международные союзы и альянсы более сильные, чем прежде.

Ципрас заявил, что позиция Греции и Кипра была подтверждена последовательными решениями саммита Евросоюза, который однозначно осуждает нарушения международного права и провокации Турции. Он сообщил, что поговорил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, чтобы согласовать шаги стран на дипломатическом уровне в рамках Европейского союза.

«И мы согласились в ближайшие время перейти к подготовке почвы для того, чтобы на следующей неделе саммит ЕС принял соответствующие решения. Принял и санкции против Турции, если будет подтверждено, что она провела бурение в исключительной экономической зоне Кипра»,- заявил Ципрас.

Он повторил, что греки должны чувствовать себя в полной безопасности.

«Мы хотим направить послание о том, что любой, кто нарушает суверенные права Греции, кто нарушает суверенные права Республики Кипр, которая является государством-членом ЕС, который нарушает международное право в регионе, должен знать, что это будет иметь последствия»,- сказал премьер Греции.