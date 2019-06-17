Ципрас пригрозил Турции санкциями ЕС
17 июня 2019 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Ципрас сообщил, что провел заседание в связи с провокациями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, где Анкара ведет геологоразведку, пишет РИА Новости,
«Первое, что я хочу сказать, это то, что все греки должны чувствовать себя в абсолютной безопасности. Турецкая провокация и нарушение Турцией международного права - это признак не силы, а слабости»,- говорится в заявлении Ципраса, которое распространила пресс-служба премьера.
По его словам, Греция - сильная страна, и в последнее время ей удалось сформировать международные союзы и альянсы более сильные, чем прежде.
Ципрас заявил, что позиция Греции и Кипра была подтверждена последовательными решениями саммита Евросоюза, который однозначно осуждает нарушения международного права и провокации Турции. Он сообщил, что поговорил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, чтобы согласовать шаги стран на дипломатическом уровне в рамках Европейского союза.
«И мы согласились в ближайшие время перейти к подготовке почвы для того, чтобы на следующей неделе саммит ЕС принял соответствующие решения. Принял и санкции против Турции, если будет подтверждено, что она провела бурение в исключительной экономической зоне Кипра»,- заявил Ципрас.
Он повторил, что греки должны чувствовать себя в полной безопасности.
«Мы хотим направить послание о том, что любой, кто нарушает суверенные права Греции, кто нарушает суверенные права Республики Кипр, которая является государством-членом ЕС, который нарушает международное право в регионе, должен знать, что это будет иметь последствия»,- сказал премьер Греции.
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