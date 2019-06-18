Армения - в топ-5 лучших направлений для гастротуризма
18 июня 2019 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Аналитическое агентство ТурСтат в День гастрономии, 18 июня, представило рейтинг лучших направлений для летних гастрономических туров и путешествий.
Грузия, Армения, Белоруссия, Италия и Франция - самые популярные зарубежные направления гастрономического туризма у российских туристов. А Санкт-Петербург, Москва, Казань, Подмосковье и Владимирская область - лучшие в России для гастротуризма.
По данным агентства, за Грузию как лучшее зарубежое направление гастрономического туризма отдали 16% голосов, за Армению - 10% и за Белоруссию, Италию и Францию - по 6%.
Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему, куда лучше всего отправиться для изучения местной гастрономии.
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