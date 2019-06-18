Армения - в топ-5 лучших направлений для гастротуризма

PanARMENIAN.Net - Аналитическое агентство ТурСтат в День гастрономии, 18 июня, представило рейтинг лучших направлений для летних гастрономических туров и путешествий.

Грузия, Армения, Белоруссия, Италия и Франция - самые популярные зарубежные направления гастрономического туризма у российских туристов. А Санкт-Петербург, Москва, Казань, Подмосковье и Владимирская область - лучшие в России для гастротуризма.

По данным агентства, за Грузию как лучшее зарубежое направление гастрономического туризма отдали 16% голосов, за Армению - 10% и за Белоруссию, Италию и Францию - по 6%.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему, куда лучше всего отправиться для изучения местной гастрономии.