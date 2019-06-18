Патрушев встретился с секретарем Совбеза Армении и главой администрации Алиева
18 июня 2019 - 18:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 18 июня в Уфе провел двухсторонние встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
В ходе встреч обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества этих стран в сфере безопасности до конца нынешнего года, пишет ТАСС.
Патрушев встретился также с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем. Они обсудили взаимодействие в области безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ
Встречи состоялись на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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