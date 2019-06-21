СМИ: Трамп одобрил удары по Ирану, а потом отменил решение

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Президент Трамп одобрил военные удары в отношении Ирана в ответ на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник, однако затем в четверг вечером, после роста напряженности в течение дня, отменил их», - говорится в материале, пишет ТАСС.

По словам источников газеты в администрации, «в 19:00 в четверг (03:00 21 июня по Еревану) после активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров Конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары».

Как отмечается в публикации, американский лидер «первоначально одобрил удары по небольшому числу целей в Иране, таких как радиолокационная станция и ракетные батареи». По сведениям издания, США должны были начать атаку до того, как в Иране 21 июня наступит рассвет, «чтобы минимизировать риск для иранских военных или гражданских лиц». «Однако вскоре (американским) военным сообщили, что нанесение ударов отменено по крайней мере на время», - говорится в материале.

По сведениям газеты, за проведение данной военной операции в окружении Трампа выступали, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео, глава ЦРУ Джина Хэспел, а также помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) 20 июня заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.