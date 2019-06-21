Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек

PanARMENIAN.Net - На антироссийских акциях протеста в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бохуа в клинике Ингороква, где навестил пострадавших на акции пациентов.

«Всего на акциях пострадали 240 человек, из них 102 пациента остаются в клиниках», — отметил он.

По его информации, состояние одного из пострадавших остается тяжелым, двоим же проводится операция, пишет 1tv.ge.

«В стационар поступили 240 пациентов, из них 80 полицейских. В эти минуты проходит две операции. Состояние здоровья одного пациента стабильно тяжелое. В остальных случаях, пациентам проводится соответствующее лечение. На данный момент госпитализированы 102 пациента, которые находятся в разных стационарах. В большинстве случаев были травмы, ушибы, синяки, интоксикация и травма глаза», — заявил Бохуа.

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 20 июня из-за выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.

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