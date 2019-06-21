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Российским туристам рекомендовали не ехать в Грузию

Российским туристам рекомендовали не ехать в Грузию
21 июня 2019 - 14:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стало одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», - сказал сенатор, пишет РИА Новости.

«Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена», - добавил он.

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 20 июня из-за выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
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