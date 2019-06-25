В Грузии предложили организовать для россиян бесплатные автобусы из Еревана и Баку

PanARMENIAN.Net - Глава ассоциации гостиниц и рестораторов страны Шалва Алавердашвили обратился в Министерство экономики Грузии с предложением организовать для российских туристов бесплатные автобусы из аэропортов Еревана, Баку и Трабзона (Турция).

Алавердашвили предложил также организовать дополнительные чартеры в Грузию из других стран, в частности, из страны Балтии, Украины и Казахстана, пишет «Настоящее время».

21 июня после массовых протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию.

Многотысячные протесты в Грузии начались после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.

После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек, во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них – полицейские.