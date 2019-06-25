// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Грузии предложили организовать для россиян бесплатные автобусы из Еревана и Баку

В Грузии предложили организовать для россиян бесплатные автобусы из Еревана и Баку
25 июня 2019 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава ассоциации гостиниц и рестораторов страны Шалва Алавердашвили обратился в Министерство экономики Грузии с предложением организовать для российских туристов бесплатные автобусы из аэропортов Еревана, Баку и Трабзона (Турция).

Алавердашвили предложил также организовать дополнительные чартеры в Грузию из других стран, в частности, из страны Балтии, Украины и Казахстана, пишет «Настоящее время».

21 июня после массовых протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию.

Многотысячные протесты в Грузии начались после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.

После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек, во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них – полицейские.

Ссылки по теме:
Currenttime.tv: В Грузии предложили организовать бесплатные автобусы для россиян из аэропортов Баку и Еревана
 Самое значимое
МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскореМГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскоре
Посредники выразили сожаление в связи с недавними потерями в зоне конфликта и настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру
Конгресс США предоставит Армении дополнительные $40 млн на демократические реформыКонгресс США предоставит Армении дополнительные $40 млн на демократические реформы
Спир отметила, что принятие данного законопроекта - «важный сигнал для Армении».
Сопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее времяСопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее время
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
Армения отмечает День первой республикиАрмения отмечает День первой республики
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана открыли огонь из гранатометов: Армия Арцаха предприняла соответствующие шаги
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз
ВС Арцаха предприняли действия для пресечения провокаций с азербайджанской стороны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 25 июня 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
РФ до конца 2019-го не отменит запрет на авиасообщение с Грузией Срок запрета зависит от того, как будут развиваться события.
Содержание королевской семьи обошлось британцам дороже на 41% за год Расходы пришлось увеличить из-за проведения масштабных работ по ремонту и реконструкции в Букингемском дворце
Назначен новый председатель парламента Грузии За лидера парламентского большинства проголосовали 94 из 150 депутатов парламента
Кочарян вновь арестован Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи Кочаряна.