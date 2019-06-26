Военные расходы Турции составят около $14 млрд в 2019 году

PanARMENIAN.Net - НАТО ожидает, что военные расходы стран-участниц альянса превысят 1 триллион долларов США в 2019 году.

В докладе прогнозируется, что военные расходы Турции, которые в прошлом году составили 14,1 миллиарда долларов, в текущем году достигнут 13,9 миллиарда долларов., пишет Daily Sabah.

В 2019 году больше всего на оборону потратят США — 730 миллиардов долларов, Великобритания — 60,4 миллиарда долларов, Германия — 54,1 миллиарда долларов, Франция — 50,7 миллиарда долларов и Канада — 21,9 миллиарда долларов.

В 2018 году страны НАТО потратили на оборону более 970 миллиардов долларов, а с 2012 по 2018 — 6,6 триллиона долларов, говорится в отчете альянса.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военные расходы стран НАТО, за исключением США, выросли на 3,9% в 2019 году. По его словам, тема увеличения военных расходов государств альянса станет основной на предстоящей 26-27 июня встрече министров обороны НАТО.

Столтенберг особенно подчеркнул важность расширения военных инвестиций для постоянного повышения эффективности сдерживания и обороны. Это приобретает особое значение в рамках выполнения задачи альянса по достижению военно-технологического доминирования в мире, в том числе в космосе и киберпространстве, включая разработки искусственного интеллекта.