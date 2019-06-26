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Джордж Мартин - о «Чернобыле»: Сериал должен выиграть грузовик с «Эмми»

Джордж Мартин - о «Чернобыле»: Сериал должен выиграть грузовик с «Эмми»
26 июня 2019 - 16:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский писатель Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», высказался по поводу британского сериала «Чернобыль». Впечатлениями от сериала он поделился в своем микроблоге в Twitter.

«Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если он (сериал) не выиграет грузовик с «Эмми», в Голливуде нет справедливости», — написал Мартин.

Он также отдельно выделил актера Джареда Харриса, сыгравшего в сериале ученого Валерия Легасова. По мнению писателя, Харрис прекрасно справился с одной из главных ролей.

Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO, по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

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Запись Джорджа Мартина в Twitter
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