Джордж Мартин - о «Чернобыле»: Сериал должен выиграть грузовик с «Эмми»
26 июня 2019 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский писатель Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», высказался по поводу британского сериала «Чернобыль». Впечатлениями от сериала он поделился в своем микроблоге в Twitter.
«Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если он (сериал) не выиграет грузовик с «Эмми», в Голливуде нет справедливости», — написал Мартин.
Он также отдельно выделил актера Джареда Харриса, сыгравшего в сериале ученого Валерия Легасова. По мнению писателя, Харрис прекрасно справился с одной из главных ролей.
Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO, по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
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