Суд продлил для сестер Хачатурян запрет видеться друг с другом

PanARMENIAN.Net - Басманный суд Москвы продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца Михаила Хачатуряна. Согласно наложенным судом ограничениям, они не смогут выходить из дома после девяти вечера, пользоваться средствами связи и видеться друг с другом до 28 июля, пишет BBC.

«Запрет определенных действий» - новая мера пресечения, которая была введена в уголовно-процессуальный кодекс в апреле 2018 года.

14 июня сестрам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В нем указано, что действия девушек были спровоцированы отцом, применявшим к ним физическое и сексуальное насилие. Однако квалификация дела осталась прежней - сестрам вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п.«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По этой статье им грозит от 8 до 20 лет колонии.

Адвокаты девушек с сохранением квалификации не согласны. 18 июня они направили жалобы на обвинительное заключение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Защитники настаивают, что сестры совершили убийство в рамках необходимой обороны - от продолжавшегося многие годы насилия - и призывают прекратить уголовное дело или, как минимум, переквалифицировать статью обвинения.

Ранее у здания СКР в Москве прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Их участники требовали не только оправдать девушек или изменить вменяемую им статью, но и обратить внимание на проблему домашнего насилия в целом. В поддержку сестер Хачатурян высказались также знаменитости. В частности, с призывом к суду проявить снисходительность обратился лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян.

О своем возмущении обвинением заявил блогер Юрий Дудь. «Если их действительно осудят за убийство по предварительному сговору и дадут от 8 до 20 лет, значит наша страна поступит с ними так же по-людоедски, как многие годы - поступал их отец», - написал он.

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны трое его дочерей - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Во время первого допроса, проходившего без адвоката, сестры дали признательные показания. Они рассказали, что поводом для убийства стали «личные неприязненные отношения» с отцом, который годами над ними издевался. В день убийства, по словам сестер, отец наказывал их за беспорядок, по очереди вызывая к себе в комнату и распыляя в лицо перцовый баллончик.

В августе 2018 года сестер отправили в СИЗО, однако через два месяца суд изменил меру пресечения на «запрет определенных действий». Следствие подтвердило, что отец систематически применял к дочерям физическое насилие, а также принуждал их к действиям сексуального характера. Из-за этого у сестер развились психические расстройства - «синдром жестокого обращения» и посттравматическое стрессовое расстройство, говорится в обвинительном заключении. Кроме того, психиатрическая экспертиза показала, что младшая из сестер в момент убийства не отдавала отчет в своих действиях.