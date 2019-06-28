Путин и Трамп начали переговоры в Японии
28 июня 2019 - 10:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двустороннюю встречу на полях саммита Большой двадцатки" в Осаке.
«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие», - сказал Трамп перед началом переговоров, пишет BBC.
Путин, в свою очередь, заявил: «Наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки».
Как ожидается, встреча двух лидеров продлится от одного до полутора часов.
Это вторая полноформатная встреча Путина и Трампа. До этого они встречались почти год назад - на саммите в Хельсинки в июле 2018 года.
В ноябре 2018 года планировалась встреча президентов в Париже, куда они оба приехали по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона на мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны. Однако тогда на фоне выхода США из договора по РСМД переговоры сорвались.
Затем президенты собирались провести переговоры в начале декабря на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако Трамп отказался от встречи из-за задержания Россией украинских моряков в Керченском проливе.
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