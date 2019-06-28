Процесс закупки Арменией Су-30СМ завершен: Истребители вскоре поступят на вооружение ВС РА
28 июня 2019 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Завершены все мероприятия по закупке российских истребителей Су – 30СМ министерством обороны Армении, в скором времени самолеты поступят на вооружение армянской стороны. Об этом в беседе с журналистами заявил начальник дислоцированной в Армении российской авиабазы Александр Петров.
«Я очень рад за наших армянских товарищей. Мы даже немного завидуем нашим армянским коллегам за то, что у них появляется новая авиационная техника. Мы тоже хотим такие самолеты», - сказал Петров, пишет Sputnik-Армения.
По его словам, маневренные возможности Су-30СМ, который закупила Армения, демонстрируют как строевые летчики, так и пилотажная группа «Русские витязи». Эти самолеты садились на аэродроме «Эребуни», выполняли пилотаж, рассказал полковник.
В целом он отметил слаженную работу с армянскими летчиками. Как отметил Петров, летный состав Минобороны Армении уже выполняет мероприятия по переучиванию. Он выразил надежду, что Су-30СМ скоро будут в Армении.
26 июня глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил, что достигнуты договоренности о поставках различного российского вооружения до конца года и в 2020 году. Отвечая на вопрос о перевооружении российской авиабазы в Армении с помощью многоцелевых истребителей Су-30СМ, министр сказал, что военная база будет модернизирована в течение времени и соответствующие решения будут приняты по видам и количеству вооружения.
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