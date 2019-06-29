Пашинян поздравил новоизбранного генсека Совета Европы
29 июня 2019 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович Бурич. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
«От всего сердца поздравляю вас с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы и выражаю поддержку правительства Республики Армения успешной реализации вашей высокой миссии.
Убежден, что ваш высокий профессионализм и богатый опыт будут наилучшим образом служить дальнейшим реформам организации и преодолению актуальных проблем, гарантируя устойчивость нашей общей системы ценностей. Мы высоко ценим роль Совета Европы в реализации всеобъемлющих реформ по продолжительному укреплению демократических институтов в Армении», - отметил премьер.
По его словам, официально стартовавший недавно в Ереване План действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг является одним из успешных примеров тесного сотрудничества, в рамках которого при консультативной поддержке Совета Европы запланированы широкомасштабные реформы судебной системы Республики Армения.
«Еще раз подтверждаю нашу решимость продолжать эффективное сотрудничество с Советом Европы и рассчитываю принять вас в ближайшее время в Армении», - подчеркнул Пашинян.
Самое значимое
Отмечается, что после встреч в Париже в январе и в Москве в апреле обсуждалось проведение следующей встречи министров иностранных дел в третьей стране-сопредседателе - в США
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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