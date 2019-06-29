Пашинян поздравил новоизбранного генсека Совета Европы

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович Бурич. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«От всего сердца поздравляю вас с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы и выражаю поддержку правительства Республики Армения успешной реализации вашей высокой миссии.

Убежден, что ваш высокий профессионализм и богатый опыт будут наилучшим образом служить дальнейшим реформам организации и преодолению актуальных проблем, гарантируя устойчивость нашей общей системы ценностей. Мы высоко ценим роль Совета Европы в реализации всеобъемлющих реформ по продолжительному укреплению демократических институтов в Армении», - отметил премьер.

По его словам, официально стартовавший недавно в Ереване План действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг является одним из успешных примеров тесного сотрудничества, в рамках которого при консультативной поддержке Совета Европы запланированы широкомасштабные реформы судебной системы Республики Армения.

«Еще раз подтверждаю нашу решимость продолжать эффективное сотрудничество с Советом Европы и рассчитываю принять вас в ближайшее время в Армении», - подчеркнул Пашинян.