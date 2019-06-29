Трамп - о Путине: Он прекрасный человек
29 июня 2019 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на переговорах с президентом США Владимиром Путиным ему удалось обсудить торговлю между странами.
«Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», — сказал Трамп. Он назвал встречу с Путиным отличной. «Я думаю, он прекрасный человек», — добавил Трамп, пишут «Ведомости».
Переговоры Трампа и Путина прошли 28 июня в Осаке на саммите G20, они продлились полтора часа. Это была третья полноценная встреча двух президентов. Как сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров, президенты обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине. Американский Белый дом заявил, что Трамп и Путин обсудили вопросы международной безопасности и договорились дальше работать в направлении контроля над вооружениями.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Путин пригласил своего американского коллегу приехать в Россию на 9 мая 2020 года, чтобы отметить 75-летний юбилей Победы.
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