Армения завоевала 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали на Европейских играх
1 июля 2019 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - На завершившихся в столице Минске вторых Европейских играх Армения заняла 11-е место в командном зачете, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.
Чемпионами Европейских игр стали: самбист Тигран Киракосян (52 кг), борец греко-римского стиля Артур Алексанян (97 кг), боксеры Оганес Бачков (64 кг) и Артур Оганесян (49 кг), гимнаст Артур Давтян (опорный прыжок).
Серебряных медалей удостоились: самбист Давид Григорян (82 кг), борец греко-римского стиля Карапет Чалян (77 кг) и гимнаст Ваагн Давтян (кольца).
Самбист Арсен Казарян (74 кг), боксеры Карен Тонаканян (60 кг) и Гор Нерсесян (81 кг) завоевали бронзовые медали.
В Европейских играх приняли участие 37 представителей Армении в 9 видах спорта.
На Европейских играх выступили более 4000 спортсменов из 50 стран. Были разыграны 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 9 пунктов и заняв 97 место.
Амоян боролся за золотую медаль с молдаванином Михаем Петичем и одержал победу со счетом 8:0 за 2 минуты 30 секунд.
«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
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