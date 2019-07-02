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Российским авиакомпаниям запретили полеты в Чехию: В ответ они отменили рейсы

Российским авиакомпаниям запретили полеты в Чехию: В ответ они отменили рейсы
2 июля 2019 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот». Из-за этого перевозчик отменил большую часть рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, запланированных на 2 июля. При этом, отметили в компании, «Аэрофлот» продолжит выполнять два рейса в Прагу, которыми могут воспользоваться пассажиры отмененных рейсов. Также перевозчик предложил перевезти пассажиров рейсами других компаний, пишет Meduza.

Также чешские власти аннулировали разрешения на рейсы авиакомпании «Победа» («дочка» «Аэрофлота») из Москвы (Внуково) в Карловы Вары, сообщили в пресс-службе перевозчика. В «Победе» уточнили, что закроют рейсы в Чехию с 4 июля. Всем пассажирам, которые не смогут улететь, вернуть деньги за купленные билеты в полном объеме.

Кроме того, чешские власти отменили рейсы компании «Уральские авиалинии». В связи с этим перевозчик сообщил, что приостанавливает со 2 июля полеты в Прагу и обратно из Екатеринбурга и Жуковского.

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отметили, что будут предоставлять услуги пассажирам в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпании ожидают, что ситуация будет урегулирована.

Прямые рейсы из Москвы в Прагу из российских авиакомпаний выполняют только «Аэрофлот» (из Шереметьево) и «Уральские авиалинии» (из Жуковского). Кроме того, дважды в день из Шереметьево по этому рейсу летает Czech Airlines.

Почему власти Чехии аннулировали разрешения на полеты для российских авиакомпаний, официально пока не сообщалось. По информации источника «Интерфакса», полеты ограничили, поскольку «Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика».

Ссылки по теме:
Meduza: «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» запретили полеты в Чехию
Sputnik. Aeroflot Cancels Flights Between Moscow and Prague Over Czech Flight Permit Revocations
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