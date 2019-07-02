Трамп - Ирану: Вы играете с огнем
2 июля 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп вновь выступил с предупреждениями в адрес иранского руководства, призвав его соблюдать правила, касающиеся производства обогащенного урана.
«Вы знаете, с чем вы играете, и я думаю, что вы играете с огнем», - заявил американский лидер в Вашингтоне, пишет Deutsche Welle.
Ранее в тот же день Белый дом заявил, что «на иранский режим будет по-прежнему оказываться максимальное давление, пока его лидеры не изменят своей позиции». По мнению Вашингтона, заключение сделки с Тегераном, разрешающей незначительное обогащение урана, было ошибкой.
Тегеран «по-прежнему использует свою атомную программу, чтобы шантажировать международное сообщество и создавать угрозу для безопасности региона», указал в свою очередь госсекретарь США Майк Помпео. Одновременно он сообщил, что Соединенные Штаты хотят согласовать с Ираном новое всеобъемлющее соглашение, направленное на устранение исходящей от этой страны угрозы миру и безопасности на планете. «Пока Иран отвергает дипломатию и продолжает развивать свою атомную программу, будут усиливаться экономическое давление и дипломатическая изоляция», - добавил Помпео.
Ранее власти Ирана сообщили о превышении лимита в 300 килограммов для обогащенного до 3,67 процента урана, разрешенного соглашением по иранской атомной программе. МАГАТЭ в Вене также подтвердила, что Иран на самом деле превысил ограничения на производство низкообогащенного урана.
Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.
Угроза военного конфликта в регионе усилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. Позднее Иран сбил, по американским данным, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Премьер Армении обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности ЕАЭС Во время телефонного разговора премьер РА, в качестве главы председательствующего в ЕАЭС государства, обсудил с президентом Казахстана вопросы деятельности Евразийского экономического союза
СМИ: Между Арменией и РФ назревает конфликт вокруг цены на газ Теоретически не повышать тарифы можно было бы, если бы власти Армении субсидировали цены на природный газ для внутреннего потребителя.
В офис Facebook отправили посылку с зарином: 4 здания эвакуировали О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Российским авиакомпаниям запретили полеты в Чехию: В ответ они отменили рейсы Также чешские власти аннулировали разрешения на рейсы авиакомпании «Победа» («дочка» «Аэрофлота») из Москвы (Внуково) в Карловы Вары,