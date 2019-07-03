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Роспотребнадзор: Более 1% населения 13 регионов РФ заражены ВИЧ

Роспотребнадзор: Более 1% населения 13 регионов РФ заражены ВИЧ
3 июля 2019 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В 35 регионах страны доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%, следует из материалов службы, пишет РБК.

В Роспотребнадзоре отметили, что растет количество небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два—четыре раза. Это Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие — всего около 30 городов. Какая именно доля населения в этих городах заражена вирусом, в материалах не уточняется.

В предыдущий раз статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах была опубликована по итогам 2015 года. Тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%. За три года количество регионов с так называемой генерализированной эпидемией ВИЧ увеличилось на четыре.

Регион с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская область, там заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения. Еще почти по 2% заражены в Свердловской области (1804 человека на 100 тыс. населения) и в Кемеровской (1796 тыс. на 100 тыс. населения).

Согласно данным Роспотребнадзора, за 2018 год умерли 36,9 тыс. зараженных ВИЧ россиян, основной причиной смертности среди ВИЧ-инфицированных был туберкулез.

Ссылки по теме:
Rbc.ru: В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
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